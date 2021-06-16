دور نهائي وملحق لإكمال عقد المتأهلين لكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل أمس الأول عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، إلا أن عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، لم يكتمل بعد أن ضمن 13 منتخبا تأهلهم، حيث إن هناك دورا نهائيا ومباريات ملحق.

وتقام قرعة التصفيات الآسيوية لكأس العالم في الأول من يوليو 2021، حيث سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

وبات منتخب فيتنام أحدث المنضمين إلى قائمة المنتخبات التي تشارك في الدور النهائي من تصفيات المونديال، لينضم إلى 11 منتخبا سبق لها المشاركة في المراحل النهائية لتصفيات كأس العالم.

وضمنت المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي الحصول على بطاقات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين التي كانت ضمنت التأهل مبكرا بصفتها الدولة المضيفة، وانضم إليها منتخب قطر متصدر المجموعة الخامسة.

أضواء على المتأهلين بتصفيات المونديال

تأهل المنتخب السوري عن المجموعة الأولى بعد أن تربع على الصدارة، حيث حقق 7 انتصارات متتالية، وانضم إليه منتخب الصين لحصوله على إحدى بطاقات أفضل الثواني.

وجاء تأهل منتخب الصين بعد فوزه على سوريا 3/ 1، محققا 4 انتصارات في 4 مباريات منذ استئناف المنافسة في الدور الثاني.

وتأهل المنتخب الأسترالي بعد أن حسم صدارة المجموعة الثانية، مختتما مواجهاته بالفوز على الأردن 1/ 0.

في المجموعة الثالثة تأهل منتخب إيران بخطفه الصدارة عقب الفوز على العراق 1/ 0، كما أن المنتخب العراقي تأهل أيضا كأحد أفضل الثواني، وذلك بفضل النتائج المميزة التي حققها على مدار مشوار المنافسة.ونجح المنتخب السعودي في الفوز بصدارة المجموعة الرابعة بتغلبه في الجولة الختامية على أوزبكستان 3/ 0 وهي النتيجة التي أخرجت أوزبكستان من المنافسة.

وتأهل منتخب عمان كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، بعد أن حقق الفوز في الجولة الختامية على بنجلاديش 3/ 0، رافعا رصيده إلى 18 نقطة.

وكان منتخب قطر ضمن الفوز بصدارة هذه المجموعة، ولكنه تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بصفته يمثل الدولة المضيفة.

في المجموعة السادسة تأهل منتخب اليابان بعدما أنهى مشواره بالعلامة الكاملة، حيث حقق 8 انتصارات متتالية آخرها فوزه في الجولة الأخيرة على قرغيزستان.

أما في المجموعة السابعة، فقد نجح منتخب الإمارات في التأهل بتغلبه على فيتنام 3/ 2 وتربعه على صدارة المجموعة. في حين تأهل منتخب فيتنام كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني.

وكان منتخب كوريا الجنوبية حسم صدارة المجموعة الثامنة بعدما تغلب على لبنان 2/ 1، إلا أن الأخير تأهل أيضا من خلال الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الثواني.

التصفيات النهائية لكأس آسيا

قبل عامين على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، أعلن الاتحاد الآسيوي قائمة تضم 22 منتخبا من أصل 24، ضمنت التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات البطولة.

جاء ذلك في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث حجز 13 منتخبا مقاعدهم في نهائيات كأس آسيا 2023، ومن ضمنهم الصين الدولة المضيفة، وقطر مستضيفة كأس العالم 2022.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو 2023.

وتضم قائمة المتأهلين إلى دور النهائيات من تصفيات كأس آسيا، 3 منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين الحاصلين على المركز الثاني في مجموعاتها، و8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع في المجموعات من الأولى وحتى الثامنة، إلى جانب أفضل 3 منتخبات حصلت على المركز الخامس في المجموعات.

وتأهل 22 منتخبا مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023، علما بأن التصفيات تضم 24 منتخبا.

وتتنافس المنتخبات الأربعة المتبقية (المصنفة 36 إلى 39) في مباريات الملحق، والتي تقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 7 سبتمبر و12 أكتوبر 2021، على أن تقام القرعة يوم 24 يونيو 2021.

ما بعد اختتام المرحلة الثانية







13 منتخبا حجزت مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2023، بينها الصين المستضيف، وقطر مستضيف مونديال 2022.



22 منتخبا من أصل 24، ضمنت التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.



منتخب اليابان الوحيد الذي تأهل للتصفيات النهائية للمونديال وإلى كأس آسيا بالعلامة الكاملة (24 نقطة).



قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم تجري في 1 يوليو 2021، وستوزع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات بحسب التصنيف العالمي.



منتخب فيتنام أحدث المنضمين للمتأهلين للدور النهائي من تصفيات المونديال، حيث انضم إلى 11 منتخبا سبق لها المشاركة في المراحل النهائية لتصفيات كأس العالم.



تقام نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو 2023.



تضم قائمة المتأهلين للدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، 3 منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين الحاصلين على المركز الثاني، و8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع، وأفضل 3 منتخبات حصلت على المركز الخامس.



تتنافس منتخبات إندونيسيا، كمبوديا، الصين تايبيه وغوام في الملحق المؤهل للدور النهائي لتصفيات كأس آسيا على أن تقام القرعة يوم 24 يونيو 2021.

المتأهلون للتصفيات النهائية لكأس آسيا

طاجيكستان، أوزبكستان، الكويت، البحرين، تركمانستان، الأردن، فلسطين، ماليزيا، الفلبين، قرغيزستان، الهند، تايلاند، سنغافورة، منغوليا، أفغانستان، هونغ كونغ، المالديف، سريلانكا، نيبال، ميانمار، اليمن، بنجلاديش.

المشاركون بملحق تصفيات آسيا

إندونيسيا، كمبوديا، الصين تايبيه، غوام