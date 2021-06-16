7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 16- 6 -2021

انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

بن شرقى والجزيرى من مطار القاهرة إلى معسكر الزمالك لمباراة أسوان

وصل إلى القاهرة، الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وانضم "بن شرقي والجزيري" إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة أسوان في بطولة الدوري ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.