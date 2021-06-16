- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 16- 6 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 16- 6 -2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة، أبرزها غيابات بالجُملة عن قائمة الزمالك أمام أسوان.
انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
بن شرقى والجزيرى من مطار القاهرة إلى معسكر الزمالك لمباراة أسوان
وصل إلى القاهرة، الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وانضم "بن شرقي والجزيري" إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة أسوان في بطولة الدوري ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.
أكد الزميل محمد عراقى مُقدم برنامج القاضية × الأهلى المذاع على تلفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع أن الأورجويانى سيرينو مهاجم صن دأونز الجنوب افريقى عاد للصورة بقوة ليصبح وأحد من اقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم الجديد.
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان فى بطولة الدورى، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام أسوان فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز.
يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.