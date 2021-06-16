شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكتشف مواهب الزمالك فى ودية الأمل الجمعة بعد لقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأمل وفضل الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أمام فريق الأمل من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المستبعدين من لقاء أسوان في بطولة الدوري، إلى جانب اكتشاف مستوى المواهب المتواجدين فى فريق الأمل الذى يعول عليهم كارتيرون ليكونوا نواة لدعم الفريق الأول بالنادى.

كما قرر كارتيرون، أداء لاعبى الزمالك المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية غدا الخميس، قبل خوض ودية الأمل يوم الجمعة، حيث استبعد كارتيرون من مباراة أسوان عدد من اللاعبين للإصابة وعدم الجاهزية وهم حازم إمام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد الذى تعافى من الإصابة ولم يضمه الجهاز الفني لقائمة المباراة لعدم الجاهزية الكاملة، إلى جانب ابتعاد الحارس محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريبات اليوم لظروف خاصة لديه بخلاف غياب الدولى التونسى فرجاني ساسي بسبب عدم عودته إلى القاهرة.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان فى بطولة الدورى، الذى سيقام فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.