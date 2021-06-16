شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد أسوان بالدورى.. "مفاجأة من كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إشراك مروان حمدى لقيادة الهجوم بشكل أساسى فى مواجهة أسوان، التى ستقام فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، ويعد الأمر بمثابة مفاجأة من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك خاصة إنه يعتمد بشكل أساسى فى قيادة الهجوم على واحدا من الثنائى أسامة فيصل وسيف الجزيرى إلا إن مروان حمدى يعد الأقرب لقيادة الهجوم غدا.

كما سيشهد تشكيل الزمالك، إشراك أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى مع الدفع بإمام عاشور بجوار طارق حامد لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى مع وجود مشاورات فى الجهاز الفنى بإشراك إسلام جابر أساسيا حال عدم جاهزية المغربى أشرف بن شرقى للمشاركة بشكل أساسى وهو ما سيتحدد فى الساعات المقبلة بمعسكر الفريق مع الدفع بمحمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب محمود حمدى الونش بدلا من الاعتماد على محمود علاء مع الاحتفاظ بشيكابالا كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الشافى - حمزة المثلوثى - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى - أسامة فيصل.

وشهدت قائمة الزمالك مجموعة من الغيابات للإصابة وعدم الجاهزية وأبرزهم حازم إمام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد الذى تعافى من الإصابة ولم يضمه الجهاز الفني لقائمة المباراة لعدم الجاهزية الكاملة، إلى جانب ابتعاد الحارس محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريبات اليوم لظروف خاصة لديه بخلاف غياب الدولى التونسى فرجاني ساسي بسبب عدم عودته إلى القاهرة، إضافة إلى ضم الثنائي الدولي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الجزيري للقائمة بعد الانتهاء من المشاركات الخاصة بهما مع منتخبي المغرب وتونس في فترة التوقف الدولى حيث تغيب الثنائي مؤخرا عن تدريبات الفريق ورغم ذلك حرص كارتيرون المدير الفني للفريق على ضمهما لقائمة المباراة، وعاد طارق حامد لقائمة الزمالك بعد نهاية الإيقاف الذى أبعده عن لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة في الجولة الماضية بالدورى.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاثة نقاط والفوز فى مباراته أمام أسوان، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.