شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعلن جاهزية أكرم توفيق لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان توفيق قد تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي أمس بالقاهرة للمرة الثانية بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك توفيق في المران اليوم كاملا بعد فحصه طبيا للتأكد من جاهزيته لمباراة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

يذكر أن بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.