شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى والجزيرى من مطار القاهرة إلى معسكر الزمالك لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة، الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وانضم "بن شرقي والجزيري" إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة أسوان في بطولة الدوري ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن ضم المغربي بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى قائمة الفريق لمباراة أسوان، رغم وصولهما مساء اليوم حيث لم يخض الثنائى التدريبات الأخيرة مع الفريق.