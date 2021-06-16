شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم على سيراميكا بهدف رفعت فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سيراميكا والمصرى البورسعيدى، بتقدم ابناء بورسعيد بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الشوط الأول، عن طريق أحمد رفعت لاعب المصري، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما اقرتها تقنية الفيديو المساعد "الفار" على فريق سيراميكا.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر، وخط الدفاع: رجب بكار، خالد صبحي، طارق سامي، فابريس نجاه، وخط الوسط: محمد إبراهيم، صالح جمعه، عاشور الأدهم، وميدو جابر، وخط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

فيما جاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقي، وخط الوسط: وسعيد سيمبوري، وعمر كمال عبد الواحد، حسن علي، أحمد رفعت، وفريد شوقي، وخط الهجوم: أحمد جمعة.

مواجهة اليوم، يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل المصرى مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة التي سبقت فترة التوقف الدولي.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.