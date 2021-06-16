شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة فريق الاتحاد السكندري لـ سيسيه قبل مواجهة المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني للفريق، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، صانع ألعاب نادى الاتحاد السكندري والمعار من نادي الزمالك، بعدما خضع اللاعب الأحد الماضي لعملية جراحية بالركبة، وذلك بأحد المستشفيات، حيث ابتعد الإيفواري عن مباريات زعيم الثغر خلال الفترة الأخيرة قبل توقف مسابقة الدورى بعد إصابته بشرخ بصابونة الركبة بحسب تقرير الجهاز الطبي للاتحاد السكندري.

وجاءت الحالة الطبية لسيسيه في البداية بإجراء محاولات خضوع اللاعب للعلاج من خلال التدريبات التأهيلية بكوت ديفوار، إلا أن استمرار إصابة اللاعب أدى إلى خضوعه لتلك الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد رزق، ومن المقرر أن يغيب سيسيه عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أشهر.

من ناحيته، أكد حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن رزاق سيسيه سيفرق كثيرا مع الزمالك؛ بسبب روحه العالية، وعمار حمدى يحتاج معاملة خاصة وسيكون إضافة للأهلى.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: "تشخيص إصابة رزاق سيسيه شرخ إجهادي في صابونة الركبة ومن الواضح أنها إصابة قوية، وكنت أتعرض للهجوم؛ بسبب الاحتفاظ برزاق سيسيه على دكة البدلاء والجماهير لا تعلم أن ذلك بسبب الإصابة".

وأضاف عميد لاعبى العالم: "رزاق سيسيه لو سليم يفرق جدا مع نادي الزمالك، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن بسبب روحه واجتهاده الدائم، ولكنه يفضل الاحتراف الخارجي عن العودة إلى الزمالك".



زيارة لاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني لسيسيه (4)



زيارة لاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني لسيسيه (5)



زيارة لاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني لسيسيه (1)



زيارة لاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني لسيسيه (2)