شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحقق ذهبية بطولة سلوفينيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح هنا جودة لاعبة الاهلى ومنتخب تنس الطاولة ، فى تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة سلوفينيا الدولية للناشئين ، لتكمل اللاعبة سلسلة نجاحاتها والبطولات التى تتوج بها .

ودخلت اللاعبة فى معسكر دولى يقام للناشئين بسلوفينيا قبل انطلاق البطولة بأسبوع .

وجاءت مشاركة اللاعبة فى البطولة والمعسكر بناء على الدعوة التى تلقتها من الاتحاد الدولى بالمعسكر الذى أقيم فى الفترة من 9 الى 13 يونيو الجارى، ومن بعده منافسات البطولة.

ونشرت خلال الأيام الماضية هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى عبر صفحتها بالفيس بوك مناشدة تطلب فيها المشاركة في الأولمبياد في ظل سنها الصغير وقدرتها على الفوز على منافسيها مهما كانت أعمارهم، لترد مريم الهضيبى لاعبة الفريق والمنتخب عبر الفيس بوك أيضا بأن لاختيار لا يتم إلا بناءا على قواعد وشروط وبطولات وألقاب، ليقرر النادى الأهلى في النهاية التحقيق مع اللاعبتين، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيها.