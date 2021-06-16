شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تفاصيل مُثيرة فى ملف ساسى بالزمالك.. "وعد لم يتحقق وتأشيرة عطلت عودته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شئ يعلو فوق صوت ملف التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى قلعة ميت عقبة بالفترة الأخيرة، لذا يستعرض ”الخليج 365”، تفاصيل عدم تجديد اللاعب لتعاقده مع الزمالك إلى جانب أسباب تأخر عودته إلى القاهرة خلال الفترة الحالية رغم تأكيده لزملائه بالفريق على عودته رغم نهاية تعاقده الذى أخطر به النادى بشكل رسمى مع تمسك إدارة الزمالك بأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى وليس بنهاية الشهر المنقضى كما يؤكد اللاعب لذا نستعرض كافة الملابسات بملف اللاعب فى 5 نقاط توضح موقفه بالكامل.

وعد لم يحقق يؤخر تجديد "ساسى" للزمالك

بسؤال مصدر مقرب من ساسى عن سبب تجديد اللاعب لتعاقده فى عهد اللجنة الماضية التى كانت تتولى إدارة الزمالك كشف المصدر أن اللاعب حصل على وعدا خلال رحلة الفريق إلى تونس فى مواجهة الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا يقتضى بحصوله على 500 ألف دولار من مستحقاته المتأخرة خلال 10 أيام من البطولة التى ودعها الزمالك من دور المجموعات وهذا الوعد لم يحقق وإن اللاعب كان ينوى أن يجدد تعاقده مع النادى حال الالتزام بهذا الوعد وأكد ذلك الأمر لعبد الحليم على مدير الكرة السابق بالفريق.

لماذا يرى ساسى إن عقده انتهى مع الزمالك؟

بسؤال المصدر ذاته فيما يخص الخلاف حول موعد نهاية التعاقد بين ساسى والزمالك حيث يؤكد اللاعب إن عقده انتهى بنهاية الشهر المنقضى بينما تؤكد إدارة الزمالك إن عقده مستمر لنهاية الموسم الجارى وفقا لما هو مدون بالتعاقد بين الناديين، ليوضح المصدر المقرب من اللاعب إنه يعتمد على إن آخر راتب له فى الزمالك كان بتاريخ 26 من شهر مايو الماضى ولذلك سيلجأ إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حال استمرار الخلاف مع الزمالك فى هذه المسألة وسيقوم باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للعب بها حال توقيعه لنادى جديد حال رفض الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية له كما إنه يعتمد على إنه لم يتسلم مستحقاته وفقا لمواعيدها كما هي مدونة بالعقد.

تأشيرة تعطل عودة ساسى إلى القاهرة

وعن تأخر عودة ساسى إلى القاهرة فى الفترة الحالية رغم تأكيده لزملائه بالفريق إنه سيعود عقب نهاية معسكر منتخب تونس المنقضى أكد المصدر ذاته إن تأخر عودة اللاعب يأتى بسبب انتظاره لاستخراج وكيل أعماله مهند عون لتأشيرة دخول القاهرة حتى يتواجد رفقته فى رحلته بمصر لذا قد يعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تلك الإجراءات حيث يدرس اللاعب إن تكون عودته لمصر أحد أيام الإثنين أو الثلاثاء المقبلين وسيحسم الأمر خلال الفترة الجارية.

هل وقع ساسى إلى نادى جديد؟

رغم تأكيد إن ساسى قام بالتوقيع لنادي جديد خاصة مع الترشيحات المختلفة التى جاءت للاعب من أجل الانضمام إلى أحد أندية قطر خاصة الدحيل والريان بخلاف العروض الإيرانية والسعودية، إلا إن المصدر ذاته أكد إن ساسى يفكر في اتخاذ قراره النهائي في الفترة الحالية ولم يوقع لنادي جديد فى الفترة الماضية حيث سيحدد وجهته بشكل نهائي فى الفترة الحالية.

هل توجد إمكانية في استمرار "ساسى" بالدورى المصرى

وبسؤال نفس المصدر عن إمكانية انضمام ساسى إلى نادي مصر آخر بخلاف الزمالك أكد إن اللاعب في الجلسة الودية التى جمعته مع أحد مسئولي بيراميدز الحاليين أكد له عدم وجود نية لديه فى اللعب بالدورى المصري لنادي آخر غير الزمالك حفاظا على علاقته بجماهير قلعة ميت عقبة.