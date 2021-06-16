شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16- 6 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 يونيو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها عودة سيرينو لحسابات الأهلى مجددا، وغيابات بالجملة فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان.
نجحت اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالحصول على توقيع محمد بسيونى لتدعيم صفوف الكوماندز فى الموسم الجديد قادما من سبورتنج.
أكد الزميل محمد عراقى مُقدم برنامج القاضية × الأهلى المذاع على تلفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع أن الأورجويانى سيرينو مهاجم صن دأونز الجنوب افريقى عاد للصورة بقوة ليصبح وأحد من اقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم الجديد.
حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان فى بطولة الدورى، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام أسوان فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري، لتدعيم خط الهجوم بزعيم الثغر الموسم المقبل، بعدما عانى هذا المركز من غيابات مؤثرة طوال الموسم الجاري، في ظل استبعاد خالد قمر لفترة كبيرة، وإصابة سيسيه أكثر من مرة.
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء غزل المحلة غدا ، ضمن منافسات الجولة الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.
غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأربعاء، وحصل الحارس على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.
قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، أنه اتفق مع اتحاد الكرة على أن تكون أخر مباراة فى الدورى يوم 25 أغسطس المقبل، حتى يحصل اللاعبون على راحة مناسبة لمدة 48 ساعة قبل الانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز.
نجح مسئولو نادي سيراميكا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في اقناع عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف الفريق الصيف المقبل، كأول الصفقات التي نجح النادي في ضمها استعدادا للموسم المقبل، بعدما ضمن الفريق بشبه كبير البقاء بالدوري هذا الموسم.
يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.