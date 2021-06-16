حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16- 6 -2021

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأربعاء، وحصل الحارس على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، أنه اتفق مع اتحاد الكرة على أن تكون أخر مباراة فى الدورى يوم 25 أغسطس المقبل، حتى يحصل اللاعبون على راحة مناسبة لمدة 48 ساعة قبل الانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز. نجح مسئولو نادي سيراميكا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في اقناع عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف الفريق الصيف المقبل، كأول الصفقات التي نجح النادي في ضمها استعدادا للموسم المقبل، بعدما ضمن الفريق بشبه كبير البقاء بالدوري هذا الموسم. يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.