شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي ويصعد للمركز الخامس فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الممتاز.
تقدم فريق إنبي عن طريق جون إيبوكا مهاجم الفريق في الدقيقة 26 من زمن المباراة ، ويعزز مدافع الفريق رامي صبري تقدم الفريق البترولي بهدف ثاني في الدقيقة 49 ، وينجح أحمد علي في إعادة فريقه البنك الأهلي إلى المباراة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 61 ، ثم يتمكن كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 80 ، ليعود رامي صبري ليحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء ، ويقتحم صراع الهدفين بـ 10 أهداف متأخرا بهدفين عن المتصدرين أشرف بن شرقى وأحمد ياسر ريان (12).
وبهذه النتيجة ، صعد فريق إنبى إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدف .
وجاء تشكيل النادى البترولى كالتالى :-
حراسة المرمي: محمود جاد
خط الدفاع: مصطفي دوايدار ، على فوزي، رامي صبري ، هشام عادل
خط الوسط: مصطفي شلبي ، أحمد العجوز ، ويسا ، كريم فؤاد ، محمد مرسي
خط الهجوم: جون إيبوكا
وجاء تشكيل البنك الأهلي
أحمد السعدني ، وأسامة إبراهيم وأمير مدحت ومحمد دبش وعاصم صلاح ، وأحمد ياسر ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وأحمد علي وفادي فريد.