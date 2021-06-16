إنبي يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي ويصعد للمركز الخامس فى الدوري.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الممتاز.

تقدم فريق إنبي عن طريق جون إيبوكا مهاجم الفريق في الدقيقة 26 من زمن المباراة ، ويعزز مدافع الفريق رامي صبري تقدم الفريق البترولي بهدف ثاني في الدقيقة 49 ، وينجح أحمد علي في إعادة فريقه البنك الأهلي إلى المباراة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 61 ، ثم يتمكن كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 80 ، ليعود رامي صبري ليحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء ، ويقتحم صراع الهدفين بـ 10 أهداف متأخرا بهدفين عن المتصدرين أشرف بن شرقى وأحمد ياسر ريان (12).

وبهذه النتيجة ، صعد فريق إنبى إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدف .

فيما استمر البنك الأهلى في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.