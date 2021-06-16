بنشرقي والجزيري يصلان القاهرة.. وينضمان لمعسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وصل المحترف المغربي بصفوف الزمالك أشرف بنشرقي وزميله التونسي سيف الدين الجزيري، مساء اليوم الأربعاء، إلى القاهرة بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأفاد مراسل يلاكورة بانضمام الثنائي الأجنبي في صفوف الزمالك إلى معسكر فريقهم استعدادًا لمباراة فريقهما المقبلة أمام أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها يوم غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري WE.

وكان المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون قد أعلن عن ضم المغربي بنشرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى قائمة الفريق لمباراة أسوان.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - أحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - مروان حمدى - أسامة فيصل.