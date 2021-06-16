زجاجات الرعاة تُثير الجدل على هامش يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثارت الزجاجة التابعة لرعاة بطولة يورو 2020، المُقامة حاليًا، الجدل على هامش فعاليات المسابقة القارية وبالتحديد خلال المؤتمرات الصحفية للمباريات.

البداية كانت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب البرتغال ونظيره المجر؛ إذ أبعد قائد الأول زجاجات إحدى المشروبات الغازية ـ إحدى الشركات الراعية ـ من أمامه ثم يُشير إلى زجاجة مياه كانت موجودة بجوارها.

ماقام به رونالدو لقى صدى على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار منشور كالنار في الهشيم عن أنباء حول وجود خسائر لأحدى شركات المشروبات الغازية تصل إلى أربعة مليارات دولار بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأمر لم يتوقف عند ما قام به رونالدو دون أي تعقيب منه على ذلك، بل أن لاعب المنتخب الفرنسي بول بوجبا، أزاح من أمامه زجاجة جعة خلال المؤتمر الذي ظهر به عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني بهدف نظيف.

وفاجيء مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ونظيره الفنلندي، بشرب زجاجة مياة غازية تابعة للشركة التي أزاحها رونالدو في المرة الأولى.