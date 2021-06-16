رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرجيو راموس بعد 16 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن رحيل قائده سيرجيو راموس في بيان رسمي أصدره النادي الملكي.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه سيعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا من أجل توديع القائد سيرجيو راموس، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وأشار بيان ريال مدريد، أن بعد ذلك، سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد.

وبذلك، أنهى ريال مدريد الجدل حول مصير راموس بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الإسباني، حيث يرحل راموس عن النادي الملكي بعد 16 عاماً قضاها داخل أسوار الميرينجي.

وقضى راموس 16 عاما في ريال مدريد منذ انضمامه إلى النادي قادما من إشبيلية، ولعب بقميص الميرينجي، 671 مباراة، سجل خلالهم 101 هدف، وصنع 39 آخرين.

حقق راموس 22 بطولة مع النادي الملكي، بواقع 5 بطولات دوري إسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس سوبر إسباني، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبي كأس ملك إسبانيا.