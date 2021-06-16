تقارير انجليزية: آرسنال سيعود للتفاوض لتجديد عقد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن إدارة آرسنال سوف تعود من جديد للتفاوض مع محمد النني متوسط ميدان الفريق حول تجديد عقده بعد توقف عدة أشهر.

وقالت صحيفة "فوتبول لندن" أن أخر جلسة تمت حول تجديد عقد محمد النني مع آرسنال كانت في إبريل الماضي ولم يعد الطرفان لطاولة المفاوضات منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن المفاوضات المبدئية حول التجديد انطلقت ولم تستمر بعد ذلك، فيما تعد رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب أكيدة بطلب من المدير الفني ميكيل أرتيتا، والمدير التقني ايدو، من أجل الحفاظ على القيمة السوقية للاعب.

ويتبقى موسم أخير في عقد محمد النني الذي عاد لآرسنال في موسم 2020-2021 بعدما قضى موسم في صفوف بشكتاش.

وظن البعض أن التراجع عن التفاوض حول تجديد عقد محمد النني يرجع للموقع المعادي له من فئة من الجماهير بعد دعمه للقضية الفلسطينية ومحاولة خلق رأي عام ضده، لكن هذا ما نفت الصحيفة أن يكون سبب لتأجيل التفاوض، موضحة أن العودة للحديث ستأتي مع انطلاق موسم 2021-2022.