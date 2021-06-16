رامي صبري يخطف فوزًا قاتلاً لإنبي أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق إنبي فوزًا قاتلاً أمام نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري WE.

وتقدم إنبي بعد مرور 26 دقيقة عن طريق اللاعب جون إيبوكا قبل أن يضيف رامي صبري الهدف الثاني في الدقيقة 48 ثم قلص أحمد علي كامل النتيجة بهدف لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 ثم تعادل كريم بامبو في الدقيقة 79 قبل أن يخطف رامي صبري هدف الفوز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع إنبي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 36 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 19 في المركز 16.