مباشر.. إيطاليا 3 - 0 سويسرا.. اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا كبيرًا أمام سويسرا بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة اليورو.

وتأهل الآزوري رسميا إلى دور الـ16 بعد الفوز الثاني، حيث سبق وأن حقق المنتخب الإيطالي الفوز في الافتتاحية أمام تركيا بثلاثية نظيفة، فيما تعادل المنتخب السويسري أمام ويلز بهدف لكل فريق.

وحافظ المنتخب الويلزي على آماله بعد الفوز أمام تركيا بثنائية، في الجولة الثانية.

ويحتاج المنتخب الإيطالي للتعادل على أقل تقدير في الجولة الأخيرة أمام ويلز، من أجل التأهل كأس للمجموعة.

التشكيل:

تشكيل إيطاليا: دوناروما، دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا، باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي، بيراردي، إيموبيلي، إنسيني.

تشكيل سويسرا: سومير، إلفيدي، تشار، أكانجي، تشاكا، فرويلر، رودريجيز، مبابو، شاكيري، سيفيروفيتش، إمبولو.

تفاصيل المباراة:

سجل كيليني هدفا مبكرًا ولكن ألغاه الحكم بداعي لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

وخرج بعدها كيليني متأثرا بإصابته ليحل فرانسيسكو أتشيربي بدلا منه.

وفي الدقيقة 26 نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل هدفه الأول عن طريق لوكاتيلي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الآزوري، ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 52 سدد لوكاتيلي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب السويسري، ليتقدم الآزوري بثنائية.

وسدد إيموبيلي كرة قوية في الدقيقة 89 سكنت شباك سومر حارس سويسرا، ليزيد النتيجة لثلاثية نظيفة، لتنتهي المباراة فوز إيطاليا بثلاثية نظيفة.