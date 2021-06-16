الأهلي في تونس.. ابتعاد معلول وديانج عن المران.. وعودة أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

بدأ النادي الأهلي استعداداته في تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس أملاً في الوصول إلى النهائي والظفر باللقب العاشر.

وشهد المران عودة أكرم توفيق للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة إذا طلب منه الجهاز الفني ذلك.

وتحل السادسة مساء السبت المقبل مع موعد المباراة المرتقبة لبطل إفريقيا ضد الترجي الذي يسعى لإزاحة بطل القارة التاريخي من على العرش لاستعادة القمة.

وفي نفس السياق ابتعد الثنائي الدولي علي معلول وأليو ديانج عن المران لمنحهما راحة قصيرة بعد المشاركة مع منتخبي تونس ومالي خلال فترة التوقف المنتهية.

وشهد المران لمسات خاصة من المدرب بيتسو موسيماني مع الاعتماد على تدريبات بدنية لمساعدة الفريق على تقديم أفضل أداء بدني في رادس.

موسيماني عقد على هامش المران جلسة مع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة والذين سينضمون للفريق قريباً.