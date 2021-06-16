لوكاكو: سنخصص الدقيقة العاشرة من مباراة بلجيكا والدنمارك لتحية إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا، أنه طلب زيارة كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي، مشيرًا إلى أنه ستتم تحيته خلال الدقيقة العاشرة من زمن لقاء بلجيكا والدنمارك في بطولة "يورو 2020".

وكان إريكسن سقط مغشيًا عليه خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا، وتم نقله إلى المستشفى، بعدما خضع لإنعاش قلبي داخل الملعب.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": "أريد الذهاب لرؤية إريكسن في المستشفى، لقد طلبت ذلك من المدرب، ووافق على ذلك".

وأضاف: "سنوقف اللعب في الدقيقة العاشرة من مباراة الدنمارك وبلجيكا، لكي نقوم بتحيته".

واختتم لوكاكو: "سأرسل رسالة له عقب انتهاء اللقاء، ولكن الآن أريد أن أتركه مع عائلته".