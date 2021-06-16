"غياب ساسي".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة أسوان في الدوري.

ويلعب الزمالك يوم الخميس أمام أسوان ضمن الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد القاهرة الدولي.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة أسوان، غياب التونسي فرجاني ساسي للإصابة وحميد أحداد لعدم الجاهزية، بجانب عبدالله جمعة المدافع الأيسر للإصابة، وكذلك حازم إمام ومحمد أبوجبل.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.

الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل.