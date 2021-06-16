يورو 2020 | الكوارث مستمرة..سقوط مروع ينقل مدافع روسيا إلى مستشفى سان بطرسبرج

استمرت كوارث بطولة يورو 2020 هذا الاسبوع، بنقل مدافع منتخب روسيا ماريو فيرنانديز إلى مستشفى سان بطرسبرج، بعد سقوطه بشكل مروع على ظهره خلال مباراة روسيا وفنلندا بالجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

ونقل الظهير الأيمن البرازيلي المولد على محفة خارج الملعب عند الدقيقة 26، بعد فترة طويلة من تلقي العلاج على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، بعدما فشل في الهبوط بالشكل الأمثل بعد ارتقاء هوائي ليسقط على ظهره.

وذكر الجهاز الطبي للمنتخب الروسي أن فيرنانديز يعاني من إصابة واضحة في العمود الفقري، وهي منطقة في منتهى الخطوة بجسم الإنسان، وقد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الشلل.

يورو الكوارث

لا تعتبر إصابة مدافع منتخب روسيا ماريو فيرنانديز هي الإصابة القوية الأولى في البطولة، حيث شهد اليوم الثاني من المنافسات، حالة إغماء صانع ألعاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن في مباراة فنلندا على ملعب باركين في العاصمة كوبنهاجن.

وفارق إريكسن – لاعب انتر ميلان – الحياة لدقائق طويلة (حوالي 10 دقائق) حتى تمكن الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي بمساعدة الجهاز الطبي لبطولة يورو 2020 في إنعاش قلبه من جديد باستخدام جاهز الصدمات الكهربائية.

وتبعت حادثة إغماء إريكسن بساعات قليلة، سقوط نجم منتخب بلجيكا “تيموثي كاستانيي” بسبب إصابة بالغة في العين، ومن المفارقات حدوث تلك الإصابة خلال مباراة روسيا في نفس الدقيقة التي سقط فيها ماريو فيرنانديز اليوم وعلى نفس الملعب “كريستوفسكي”!.

وبعد انتهاء المباراة، أعلن المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، انتهاء مشوار لاعبه تيموثي كاستانيي في بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على منتخب روسيا بنتيجة 3-0، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي.

وتعرض ظهير ليستر سيتي الإنجليزي تيموثي كاستانيي لصدام قوي في مباراة بلجيكا وروسيا، حين ارتطم برأس اللاعب الروسي دالير كوزاييف، في الدقيقة 26، ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة، كما خرج المدافع البلجيكي الأخر يان فيرتونخين من المباراة بعد تعرضه للإصابة مبكرًا لكن حالته كانت أقل خطورة من كاستانيي.

وأصبحت هناك حالة من “التوتر” الكبير تسيطر على الأجواء في يورو 2020، ومع كل سقوط لأي لاعب أو ارتطام قوي تضع عناصر الأجهزة الطبية أيديهم على قلوبهم خوفًا من فاجعة جديدة.

وكان آخر تلك الحالات لحظة إغماء مُدافع بايرن ميونخ “بينجامين بافار” ليلة أمس الثلاثاء في مباراة فرنسا وألمانيا، حيث تعرض لضربة في رأسه ثم إعقبها سقوط مباشر على الوجه.

وكشف مُدافع منتخب فرنسا عن فقدانه للوعي لمدة “10 إلى 15 ثانية” قبل أن يعود إلى الاستيعاب مرة أخرى خلال مباراة فوز منتخب بلاده بنتيجة 1-0 على ألمانيا في يورو 2020.