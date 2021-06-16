شاهد اهداف مباراة تركيا وويلز في بطولة يورو 2020.. بيل ينثر سحره

شاهد فيديو اهداف مباراة تركيا وويلز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة يورو 2020، بعنوان “بيل ينثر سحره”، وذلك ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 16-6-2021.

تمكن منتخب ويلز من تحقيق فوزه الأول ببطولة يورو 2020، وذلك على حساب تركيا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب باكو الأولمبي في إذربيجان.

وجاء هدفي منتخب ويلز بصناعة نجم ريال مدريد “جاريث بيل” بخلاف إهداره ضربة جزاء في الدقيقة (61)، وسجل الهدف الأول “آرون رامسي” في الدقيقة (42)، بينما سجل الهدف الثاني المدافع “كونور روبيرتس” في الدقيقة (5+90).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب ويلز رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، في حين ظلت تركيا دون نقاط في ذيل الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية مباراة تركيا وويلز من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

دخل منتخب ويلز المباراة بتركيز واضح، وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وجاءت أولى فرصه الخطرة في الدقيقة (11)، حينما أرسل دانيل جيمس كرة عرضية قابلها كريس ميفام برأسية قوية مرت بجوار المرمى.

وعاد جيمس من جديد ليرسل كرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة (13)، أرتقى لها كيفر مور برأسية قوية من على القائم البعيد ولكن مرت الكرة لخارج الملعب فوق العارضة.

وجاءت الفرصة الأولى لمنتخب تركيا في الدقيقة (14) عن طريق جينكيز أوندر الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ورد بثبات.

وأهدر آرون رامسي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة (24)، بعدما وضعه جاريث بيل في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ولكن لاعب الوسط سدد كرة تصدى لها الحارس تشاكير.

ورد منتخب تركيا بفرصة هي الأخطر له في الشوط الأول عن طريق المهاجم بوراك يلماز، بعدما روض كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية جاورت المرمى بقليل.

وترجم آرون رامسي أفضلية ويلز أمام تركيا في الشوط الأول بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (42)، بعد تمريرة سحرية رائعة من نجم ريال مدريد “جاريث بيل”.

واستلم جاريث بيل كرة بعد منتصف الملعب، ولمح زميله رامسي وهو يتخلل خط دفاعات تركيا، ليرسل له تمريرة بالمقاس روضها آرون رامسي بروعة على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسكنها في شباك تشاكير بتسديدة أرضية، لينتهي الشوط الأول بتقدم التنانين على الأتراك بهدفٍ دون رد.

ويلز تباغت تركيا من جديد

هدأ ريتم المباراة في الشوط الثاني، حيث اعتمد منتخب ويلز على الهجمات المرتدة معتمدًا على سرعة جاريث بيل ودانيل جيمس، ونجح في شن أكثر من هجمة ولكنه كان دائمًا يفشل في اللمسة الأخيرة.

وسنحت فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب ويلز في الدقيقة (61)، عندما تحصل جاريث بيل على ضربة جزاء بعد عرقلة من مدافع تركيا زيكي كليك، تولى نجم ريال مدريد تنفيذها وسددها بقوة فوق المرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة، كاد جاريث بيل يعوض ضربة الجزاء المهدرة، بتسجيل الهدف الثاني بعدما استغل تباطؤ الحارس تشاكير في تمريرة الكرة وضغط عليه لترتطم الكرة في قدمه ولكن مرت بمحاذاة القائم.

كل ذلك وسط غياب تام من منتخب تركيا الذي بدا على لاعبيه تأثرهم بالخسارة في المباراة الافتتاحية أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة، ولم ينجحوا في صناعة أي فرصة خطرة على مرمى ويلز بخلاف آخر 10 دقائق التي شهدت محاولات قرب مرمى التنانين.

وكان جاريث بيل قريب للغاية من مضاعفة النتيجة لصالح ويلز في الدقيقة (4+90)، بعدما استلم تمريرة قصيرة من الركنية وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس تشاكير.

وفرض جاريث بيل نفسه نجمًا للمباراة بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة (5+90)، حيث اقتحم منطقة جزاء تركيا من الجهة اليمنى ومرر كرة ذهبية إلى المدافع المتقدم كونور روبيرتس ليسددها بقوة في شباك الأتراك، لتنتهي المباراة بفوز التنانين بهدفين نظيفين.

شاهد اهداف مباراة تركيا وويلز في بطولة يورو 2020