تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزائر وليبيريا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، والتي يستضيفها ملعب وهران الأولمبي.

يدخل منتخب الجزائر مباراته الودية الرابعة أمام ليبيريا ساعياً من خلالها الى تحقيق الفوز ومواصلة تقديم العروض القوية استعداداً لمواجهة منتخب جيبوتي فى الجولة الثانية والمقرر لها الرابع من شهر سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ويتواجد منتخب الجزائر فى المجموعة الأولي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، الى جانب منتخبات (جيبوتي – بوركينا فاسو – النيجر).

وخاض محاربو الصحراء ثلاث مباريات ودية خلال شهر يونيو الجاري، حيث حقق الفوز أمام موريتانيا 4-1، ومالي 1-صفر، وأخيراً تونس 2-صفر.

على الجانب الآخر يسعي منتخب ليييريا الى الاستفادة من مواجهة الجزائر استعداداً لخوض لقاء قوي أمام منتخب نيجيريا فى تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر له يوم 4-9-2021، حيث يتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات الى جانب منتخبي (أفريقيا الوسطي – الرأس الأخضر).

ويرجع تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين منتخب الجزائر ونظيره الليبيري الى 3 مباريات رسمية، حقق محاربو الصحراء الفوز فى مباراة واحدة بنتيجة 3-صفر، وخيم التعادل على لقاءين.

موعد مباراة الجزائر وليبيريا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الجزائر وليبيريا الودية يوم غد الخميس الموافق 17 يونيو 2021، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت الجزائر، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الجزائر وليبيريا الودية على القناة الجزائرية الرياضية الثالثة، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “بلال بناري”.