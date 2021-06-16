مشاهدة مباراة ايطاليا وسويسرا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ايطاليا وسويسرا في بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 16-6-2021.

تواجه ايطاليا نظيرتها سويسرا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما، وهي في حالة معنوية عالية، بعد هزيمة تركيا بنتيجة (3-0)، في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي.

وشهدت المباراة الماضية لـ منتخب ايطاليا 14 تسديدة في الشوط الأول فقط، وهو أكبر عدد من التسديدات في شوط واحد في نهائيات كأس الأمم الأوروبية منذ نسخة 2004، وسيسعى الآتزوري إلى مواصلة عروضه الاستثنائية تحت قيادة روبرتو مانشيني، بسحق سويسرا اليوم لخطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

وتمتلك ايطاليا أكبر سلسلة متتالية بدون خسارة في الوقت الحالي، ففي آخر 28 مباراة، حققت 23 انتصار، و5 تعادلات، وستحتاج إلى تفادي الخسارة اليوم أمام سويسرا وايضًا في المباراة المقبلة أمام ويلز، من أجل معادلة الرقم القياسي الإيطالي المسجل في عام 1939 (30 مباراة بدون هزيمة).

على الجهة المقابلة، يعد تعادل منتخب سويسرا في المباراة الماضية أمام ويلز هو الرابع لها على التوالي في بطولة أمم أوروبا. لتعادل الرقم القياسي الذي حققته البرتغال كأكبر سلسلة تعادلات متتالية في المسابقة وذلك في نسخة 2012 و2016.

وتاريخيًا، فشل منتخب سويسرا في تحقيق الفوز على ايطاليا في آخر 24 مباراة، سوى في مرة واحدة وكانت على هذا الملعب في عام 1982، بينما فاز الآتزوري 18 مرة، وسيطر التعادل على 5 مباريات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ايطاليا وسويسرا من الحكم الروسي “سيرغي كاراسيف”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

ايطاليا 2-0 سويسرا

يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة A)

ملعب الأولمبيكو (مدينة روما – ايطاليا)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 ضمن قمة لقاءات الجولة الثانية من بطولة يورو 2020 بين ايطاليا وسويسرا.

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تشكيلة منتخب ايطاليا اليوم |

دوناروما – سبينازولا – كيليني – بونوتشي – فلورينزي – لوكاتيلي – جورجينيو – باريلا – بيراردي – إنسيني – شيرو إيموبيلي.

تشكيلة منتخب سويسرا اليوم |

يان زومر – مانويل أكانجي – فابيان شار – نيكو إلفيدي – كيفين مبابو – جرانيت شاكا – ريمو فريولير – ريكاردو رودريجيز – شيكردان شاكيري – بريل إيمبولو – هاريس سيفيروفيتش.

ملخص واهداف مباراة ايطاليا وسويسرا فى يورو 2020

الدقيقة 19 | الجكم يلغي هدف لايطاليا بعد ان تأكد عن طريق تقنية الفيديو من وجود لمسة يد على المدافع “كيليني”

الدقيقة 24 | تغيير أول أضطراري فى صفوف المنتخب الايطالي – خروج “جورج كيليني”، ونزول اللاعب “فرانشيسكو أتشيربي”

الدقيقة 26 | جول – ايطاليا تتقدم بالهدف الاول عبر “لوكاتيلي”، بعد مجهود فردي رائع من “بيراردي” الذي وضع تمريرة على طبق من ذهب لزميله لوكاتيلي الذي لم يجد أي صعوبة فى وضعها فى الشباك

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ايطاليا بهدف دون مقابل، استراحة قصيرة ونعود مع احداث الشوط الثاني..

الدقيقة 52 | لوكاتيلي يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولايطاليا، بعد ان استلم تمريرة “باريلا” وأطلق تسديدة قوية بالقدم اليسري من خارج منطقة الجزاء ذهبت فى زاوية صعبة للحارس زومر