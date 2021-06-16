ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس

المنامة - ياسر ابراهيم - اعلن ريال مدريد أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس سيرحل عن النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الالكتروني مساء اليوم الأربعاء.

ويعتبر راموس (35 عاماً) الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه في عام 2005، وقاده لإحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.

وأفاد ريال في بيان "سيغادر سيرخيو راموس ريال مدريد وغدا (الخميس) سيتم توديعه في مؤتمر صحافي" بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

ويعد راموس أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 والتي انطلقت في 11 يونيو المقبل، بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية.

وقال المدرب لويس إنريكي عن استبعاد قائد ريال مدريد الذي عانى من الاصابات هذا الموسم إنه "كان قرار صعب ولكنه لم يكن قادرًا على المنافسة في الظروف المناسبة منذ يناير".

وغاب راموس (35 عامًا) عن ريال مدريد بسبب إصابات عدة وخاض خمس مباريات فقط مع الفريق في العام 2021، علمًا أنه بات أفضل بدنيًا مؤخرًا. أصيب في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.