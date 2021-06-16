على خطى رونالدو.. بوغبا يبعد "زجاجة بيرة" لأحد رعاة اليورو (فيديو)



في تصرف مماثل لما فعله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أقدم نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، على إزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التي جمعت فريقه مع المنتخب الألماني في إطار نهائيات كأس أمم أوروبا.



فعند بداية المؤتمر عمد، بوغبا، إلى إزالة زجاجة جعة من طراز "هاينكن"، والتي تعد الشركة الهولندية المنتجة له أحد رعاة البطولة الأوروبية، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.



وكانت المباراة بين فرنسا وألمانيا قد انتهت بفوز "منتخب الديوك" بهدف نظيف، واختير بوغبا كأفضل لاعب في المباراة بفضل تحركاته وتمريراته التي ساعدت "الفريق الأزرق" على ظفر بثلاثة نقاط غالية من خصم عنيد.



وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب الفرنسي الذي وصفته بـ"المسلم الملتزم" قد اختار إزاحة زجاجة الجعة (البيرة) رغم أنها كانت من النوع الخالي من الكحول.



وتأتي هذه الحادثة بعد أن تصدر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف قبل 24 ساعة عندما أزال نجم يوفنتوس زجاجتي كوكا كولا من أمامه، داعيا الناس إلى شرب الماء حفاظا على صحتهم.



ولكن بوغبا بدا أقل انزعاجا من رونالدو، إذ أنه أزاح زجاجة الجعة بكل هدوء وبدون أن يعلق على الموضوع.



وكان نجم خط وسط، فريق مانشستر يونايتد، قد اعتنق الإسلام في العام 2019، وقال في تصريحات صحيفة سابقة أن "الإسلام جعلني أتغير وأدرك الأشياء في الحياة. وأعتقد أنه ذلك أكثر هدوءًا في داخلي".



وتابع: "الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وما نسمعه في وسائل الإعلام لا يعكس حقيقته، أنه شيء آخر، أنه شيء جميل ورائع".



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