شكرا لقرائتكم خبر عن ويلز تهزم تركيا بهدفين دون رد فى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى منتخب تركيا هزيمة ثانية على التوالي في يورو 2020 بعد خسارته أمام منتخب ويلز بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.



وسجل آرون رامزي لاعب منتخب ويلز الهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر المباراة ليضع بلاده في المقدمة قبل أن يسجل روبنز في الدقيقة الأخيرة.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما يتواجد منتخب تركيا في المركز الأخير بالمجموعة الأولى بدون نقاط.