شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك في السعودية تتبرع للنادي بهذا المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في تفاعل سريع، قامت جماهير نادى الزمالك بالمملكة العربية السعودية بالتبرع لحساب نادى الزمالك الجديد، الذي تم إنشاؤه في بنك مصر لتدعيم النادى في ظل الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة البيضاء.

وقامت جماهير القلعة البيضاء بالمملكة العربية السعودية، بالتبرع بمبلغ 2000 جنيه مصرى لحساب نادى الزمالك، ويعتبر هذا هو اكبر مبلغ تبرع من الجماهير البيضاء حتى الآن.

وكان حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، قد أعلن عن فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حاليا.

وكتب السمرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعى خاص لهذا الغرض وقد بدأ محبو وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل أو البنك الأهلى فرع سور النادي».

ومن المؤسف أن يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في أغنى دول العالم اقتصاديا وهى أمريكا القائمة على التبرعات، وهذا الأمر ليس إجبارا على أحد لكى يعلن البعض وإحنا لاقيين ناكل.

والسؤال لكل منتقدى الفكرة.. هي فلوس الثري العربي للزمالك أو الأهلى كانت تحت أي مسمى بالضبط؟.