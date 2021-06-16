ما هي موعد مباراة الزمالك وأسوان والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يواصل الزمالك مشواره في البحث عن لقب الدوري المصري الغائب منذ سنوات، عندما يواجه نظيره أسوان في الجولة 26 من عمر المسابقة.



ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ55 نقطة بعد مرور 25 جولة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، الذي يحتل الوصافة بـ41 نقطة من 19 لقاء فقط.

وتتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة، بسبب مشاركاته في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021.

يحل أسوان ضيفا على الزمالك مساء يوم الخميس 17 يونيو/ حزيران، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك يسعى لزيادة رصيده ليعزز صدارة ترتيب الدوري المصري والضغط على الأهلي منافسه المباشر على اللقب.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس " On Time Sports " على الهواء مباشرة

ويأمل فريق أسوان في الابتعاد عن المراكز المهددة للهبوط حيث يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة.