شكرا لقرائتكم خبر عن درجال: الحكومة العراقية ذللت احتياجات أسرة الراحل أحمد راضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقية، قيام الحكومة العراقية بتذليل احتياجات اسرة نجم الكرة العراقية وأسطورتها الراحل أحمد راضي.

وقال درجال في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقدم شكرنا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإلى أعضاء مجلس الوزراء لتذليل احتياجات أسرة النجم الراحل أحمد راضي".

وتابع: "نؤكد أن القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، بناءً على الطلب الذي قدمناه من أجل معالجة الوضع القانوني للديون المترتبة على الكابتن الراحل أحمد راضي".

يذكر أن أسطورة الكرة العراقية الراحل أحمد راضي الذي توفي بفيروس "كورونا" في الحادي والعشرين من يونيو 2020 تبين أنه كان بذمته مبلغاً مالياً كبيراً لأحدى مؤسسات الدولة العراقية، وهذا المبلغ هو عبارة عن قرض مالي من أجل إنشاء مشروع استثماري، مما جعل البعض يناشد الحكومة العراقية الى التدخل لحل هذه القضية احتراماً وتقديراً لمكانة النجم الراحل أحمد راضي، وهو ما حصل أخيراً".