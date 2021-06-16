الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يخسر جهود كريس بول بسبب بروتوكولات كورونا

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لوس انجليس: أفادت تقارير إعلامية الأربعاء أن كريس بول قد لا يكون متوفراً للمشاركة مع فينيكس صنز حين يبدأ الأخير سلسلة نهائي المنطقة الغربية من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وذكر موقعا "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" الرياضيان أن بول يواجه احتمال الغياب لفترة "غير محددة" نتيجة إجراءات السلامة الصحية المطبقة في الدوري، لكن من دون تحديد إذا كان ابن الـ36 عاماً مصاباً بالفيروس أو كان على احتكاك بشخص مصاب.

وأشار "ذي أثلتيك" الى أن غياب بول عن صنز لن يكون طويلاً في حال كان ملقحاً ضد الفيروس.

ولعب بول دوراً أساسياً في تأهل صنز الى نهائي المنطقة الغربية من خلال تجريد لوس أنجليس ليكرز من اللقب بإقصائه من الدور الأول، قبل اكتساح دنفر ناغتس 4 صفر في الدور الثاني من الـ"بلاي أوف".