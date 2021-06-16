الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يتعرض لضربة باصابة لينارد

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لوس انجليس: تعرض لوس أنجليس كليبرز لضربة بإصابة نجمه كواهي لينادر في ركبته اليمنى، ما سيحرمه من المشاركة الأربعاء في المباراة الخامسة ضد يوتا جاز من سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية لـ "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعلن كليبرز أن لينارد، المتوج بلقب الدوري عامي 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة الإثنين الذي عادل فيها فريقه السلسلة 2 2، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الخامسة المقررة في سولت لايك سيتي.

لا وقت محدداً لعودة النجم

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ابن الـ29 عاماً قد يغيب عما تبقى من مباريات في هذه السلسلة (يتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة)، في وقت أشار كليبرز الى عدم وجود "وقت محدد" لعودة نجمه.

ويشكل غياب كواهي ضربة قاسية لكليبرز وطموحه ببلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى في تاريخه، لاسيما أنه لعب الدور الرئيسي في إعادته لأجواء هذه السلسلة التي بدأها الفريق بخسارته المباراتين الأولين ضد صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.