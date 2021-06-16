دورة هاله: فيدرر يتنازل عن اللقب بخروجه من الدور الثاني للمرة الأولى

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"الخليج 365" من لندن: قالت مديرة الاستجابة الاستراتيجية البريطانية لكورونا في الصحة العامة في إنكلترا لنواب في البرلمان إن هناك 25 نوعًا من أنواع فيروس كورونا "قيد المراقبة".

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز للجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم: "نحن نعيش في عالم من المتغيرات الآن، لذا فإن كل ما نراه هو اختلاف عن الأصل".

وقالت إن ثمانية متغيرات من كورونا COVID-19 "قيد التحقيق"، إلى جانب 25 يتم رصدها. وأضافت: "كل منهم لديه طفرات نشعر بالقلق حيالها، لكن الطفرات وحدها لا تكفي للتنبؤ بما إذا كانت ستؤثر حقًا على رحلتنا من خلال اللقاحات والتأثير على مخاطر الصحة العامة من دخول المستشفى".

قابلية الانتقال

وأوضحت الدكتورة هوبكنز كيف أن كل متغير لا ينقرض بسرعة كبيرة إما سيكون له "ميزة قابلية الانتقال أو ميزة التهرب المناعي".

ويبدو أن المتغيرات الـ 25 الخاضعة للمراقبة أعلى من أحدث إحاطة فنية من إدارة الصحة العامة في إنكلترا في 11 يونيو، والتي أظهرت 13 متغيرًا قيد المراقبة، وثمانية قيد التحقيق وخمسة متغيرات مثيرة للقلق.

وابلغ الدكتور هوبكنز اللجنة أيضًا أنه إذا كان متغير دلتا (الهندي) "غير مخفف"، وتُرك للانتشار دون أي قيود للإغلاق ، فيمكن أن يصبح رقم R "أكبر من خمسة وربما يصل إلى سبعة".

يذكر أن R هو متوسط عدد الأشخاص الذين سينقل إليهم شخص مصاب الفيروس.

وقالت مديرة الاستجابة الاستراتيجية البريطانية لأعضاء اللجنة البرلمانية: "نحن نرى أنه أكثر قابلية للانتقال من متغير ألفا، التي كانت أكثر قابلية للانتقال من الفيروسات التي كانت موجودة من قبل دون تخفيف الاجراءات، لذلك إذا كنا في العالم الحقيقي حيث لم يكن لدينا أي من الإجراءات التي نراها الآن، لكن الآن تقدير R أكبر من خمسة وربما يصل إلى سبعة".

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