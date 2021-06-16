كأس اوروبا: بافار يكشف بأنه فقد الوعي اثر التدخل العنيف للالماني غوسينس

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ميونخ (ألمانيا): كشف ظهير أيمن منتخب فرنسا بنجامان بافار بأنه فقد الوعي لبضع ثوان، اثر التدخل العنيف لمدافع المانيا روبن غوزنس عليه خلال مواجهة الفريقين الثلاثاء في ميونيخ ضمن كأس اوروبا 2020 لكرة القدم.

واستهل المنتخب الفرنسي بطل العالم مشواره في البطولة القارية بفوز ثمين على نظيره الألماني بهدف نظيف سجله مدافع منتخب المانيا ماتس هوملس العائد ال صفوف المانشافت بعد غياب أكثر من عامي خطأ في مرمى فريقه.

وقال بافار (25 عاما) بعد المباراة "كانت صدمة عنيفة. فقدت الوعي لحوالي 10 الى 15 ثانية. بعدها شعرت بتحسن".

وخاض بافار الذي يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الالماني الدقائق التسعين من المباراة التي اقيمت على ملعب ناديه "اليانز ارينا" في العاصمة البافارية.