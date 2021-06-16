شكرا لقرائتكم خبر عن التقلبات مستمرة.. إنبي يعود للتقدم أمام البنك الأهلي بهدف ثالث "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تغيير جديد وسريع لأحداث المباراة ، تقلبت النتيجة مرة أخرى لصالح إنبى بعدما نجح رامي صبري لاعب الفريق البترولى في إحراز الهدف الثانى له و الثالث لفريقه أمام فريق البنك الأهلى في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، لتصبح النتيجة 3/2 لصالح الفريق البترولي، بعد أن تقدم إنبى بثنائية واستطاع البنك الأهلى التعادل بهدفين متتاليين عن طريق أحمد على وكريم بامبو، قبل أن يتقدم إنبى عن طريق جون إيبوكا ورامى صبرى.

وجاء تشكيل النادى البترولى كالتالى :-

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: مصطفي دوايدار ، على فوزي، رامي صبري ، هشام عادل

خط الوسط: مصطفي شلبي ، أحمد العجوز ، ويسا ، كريم فؤاد ، محمد مرسي

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل البنك الأهلي

أحمد السعدني ، وأسامة إبراهيم وأمير مدحت ومحمد دبش وعاصم صلاح ، وأحمد ياسر ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وأحمد علي وفادي فريد.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.