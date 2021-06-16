الكاف يمد تقديم اسماء الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا لمدة شهر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مد تقديم اسماء الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم المقبل.

وقال مصدر بالكاف فى تصريحات خاصة ، إنه تم ارسال خطابات رسمية للاتحاد القارية بمد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا لمدة شهر بحيث يكون يوم 30 يوليو اخر موعد لتقديم اسماء الفرق بدلاً من يوم 30 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بينما يخوض بيراميدز منافسات بطولة الكونفيدرالية.

وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد اتفقوا مع نادى الزمالك على تصعيد أزمة فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض للفيفا، للبت في مصيره مع فريقه خاصة وأن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد موعد محدد فى العقد يمنح اللاعب الحق في الرحيل.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه في حالة تقديم الزمالك شكوى رسمية ضد فرجانى ساسى سيتم تصعيدها للفيفا، خاصة وأن عقد اللاعب ممتد لنهاية الموسم وفى حالة رغبته في التعاقد مع نادى خارجى، فالفيفا هو الوحيد الذى من حقه أن يحسم هذا الجدل ويحدد موعد رحيل اللاعب عن الزمالك خاصة وأن عقده لا يتضمن موعد للرحيل ولكنه مؤرخ بنهاية الموسم الحالي 2020 -2021.