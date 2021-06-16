شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم محمد بسيونى قادما من سبورتنج فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالحصول على توقيع محمد بسيونى لتدعيم صفوف الكوماندز فى الموسم الجديد قادما من سبورتنج .

وحضر توقيع العقود حسين لبيب و خالد فتحى المكلف من قبل اللجنة لإنهاء التعاقدات .

كما نجحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك من قبل فى الحصول على توقيع سيف الدرع قادما من هليوبوليس لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء

جاء التعاقد مع سيف الدرع وفقا لرغبة جهاز الزمالك و وغبة اللاعب بالرغم من فتح النادى الأهلى خطوط اتصال لضمه .

فيما تم تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين .

ومن جانبه كشف خالد فتحى المكلف من قبل اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك بإنهاء كافة شئون التجديد و التعاقدات و مستحقات لاعبى فريق كرة اليد إستعدادا للموسم الجديد على عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة لحسم ملف الجهاز الفنى للفريق الأبيض سواء بإستمرار حسين زكى أو تعيين مدير فنى جديد.

ورفض حسين زكى المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، عرضين من أندية ليبية وإماراتية من أجل حسم مصير الاستمرار مع الفريق الأبيض أولا من قبل اللجنة المؤقتة أو توجيه الشكر فى حالة الرغبة فى تعيين جهاز فنى جديد.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد ، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل تجديد تعاقدهم مع النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.