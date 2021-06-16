شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يعزز تقدم إنبي أمام البنك الأهلي بهدف ثانى فى الدقيقة 49.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رامي صبري لاعب فريق إنبي في إحراز الهدف الثاني لفريقه أمام فريق البنك الأهلى في الدقيقة 49 ، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفريق البترولي .

وجاء تشكيل النادى البترولى كالتالى :-

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: مصطفي دوايدار ، على فوزي، رامي صبري ، هشام عادل

خط الوسط: مصطفي شلبي ، أحمد العجوز ، ويسا ، كريم فؤاد ، محمد مرسي

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل البنك الأهلي

أحمد السعدني ، وأسامة إبراهيم وأمير مدحت ومحمد دبش وعاصم صلاح ، وأحمد ياسر ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وأحمد علي وفادي فريد.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.