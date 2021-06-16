تعرف علي تشكيل سيراميكا والمصري البورسعيدي

فيما أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق ، حيث جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد مسعود



خط الدفاع: إسلام صلاح، عمرو موسى، كريم العراقي، أحمد شديد.



خط الوسط: فريد شوقي، حسن على، أحمد رفعت.



الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، إيزي ايميكا، أحمد جمعة.