تعرف علي تشكيل سيراميكا والمصري البورسعيدي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، وعلى ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقيهما في المباراة التي تجمعهما، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي- فابريس نجاه
خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - عاشور الأدهم - ميدو جابر
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء:
حمزة معوض - سيف تقا - محمد مسعد - محمود صقر - أحمد محسن - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.
فيما أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق ، حيث جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: إسلام صلاح، عمرو موسى، كريم العراقي، أحمد شديد.
خط الوسط: فريد شوقي، حسن على، أحمد رفعت.
الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، إيزي ايميكا، أحمد جمعة.
مواجهة اليوم، يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل المصرى مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة التي سبقت فترة التوقف الدولي.
ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.
فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.