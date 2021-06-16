شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم على البنك الأهلي بهدف لـ "إيبوكا" في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف أمام فريق البنك الأهلى فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز هدف التقدم للفريق البترولي جون إيبوكا مهاجم الفريق في الدقيقة 26 من زمن المباراة .

وجاء تشكيل النادى البترولى كالتالى :-

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: مصطفي دوايدار ، على فوزي، رامي صبري ، هشام عادل

خط الوسط: مصطفي شلبي ، أحمد العجوز ، ويسا ، كريم فؤاد ، محمد مرسي

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل البنك الأهلي

أحمد السعدني ، وأسامة إبراهيم وأمير مدحت ومحمد دبش وعاصم صلاح ، وأحمد ياسر ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وأحمد علي وفادي فريد.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقهم منذ بداية مسابقة الدوري، مؤكداً أن مباراة إنبى صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك الفريق البترولى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.

في المقابل يأمل حلمى طولان المدير الفني لإنبى للخروج بنقاط مباراة اليوم لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى قبل نهاية المسابقة، ويفقد نادي إنبي صلاح ريكو وزياد بو غطاس أمام البنك الأهلى بسبب الإصابة.