شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلى.. السفير يحضر وموسيماني يجتمع مع أبو عبلة وتدريبات متنوعة "صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في تونس وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي عند وصولها إلي مطار قرطاج أمس.

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي على جهوده واستقباله بعثة الأهلي أمس.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة.

وقاد بيتسو موسيماني مجموعة اللاعبين بالفريق في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي باستاد رادس، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي للأهلي اليوم، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وحرص موسيماني على تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات أثناء التقسيمة التي شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

وكان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق قد قاد ثلاثي حراسة المرمى ( محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير) لخوض تدريبات قوية متنوعة على هامش المران الجماعي، شملت تدريبات فنية وبدنية، اشتمل على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.



وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.



الخطيب والحاوى



ايمن اشرف وحمدى فتحى



سعد سمير وافشة