شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الاهلي : سيرينو علي أعتاب الأهلي ومواطنه خارج الصورة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقى مُقدم برنامج القاضية × الأهلى المذاع على تلفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع أن الأورجويانى سيرينو مهاجم صن دأونز الجنوب افريقى عاد للصورة بقوة ليصبح وأحد من اقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم الجديد، وكشف محمد عراقى أن هناك مرونة من ناديه صن دأونز عكس ما حدث فى الموسم الماضي، وهى ألفترة التى شهدت رفضا من النادى الجنوب افريقى لفكرة بيعه وتم مطالبة الأهلى بمبالغ خيالية لبيع اللاعب من اجل فقط اجبار الإدارة الحمراء على التراجع اتمام الصفقة وقتها.

وأضاف فى برنامج القاضية × الأهلي أنه لازال بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى متمسكا بضم سيرينو فى الوقت الذى تحفظت ادارة الأهلى على ضم الجنوب افريقى كيجان دوللى جناح مونبليه ألفرنسى نظرا لعدم مشاركته المستمرة وارقامه المنخفضة خلال الموسمين الأخيرين.

برنامج القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى يتضمن كواليس القلعة الحمراء ويناقش اهم القضايا داخله، ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل اسبوع.