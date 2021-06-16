شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري، لتدعيم خط الهجوم بزعيم الثغر الموسم المقبل، بعدما عانى هذا المركز من غيابات مؤثرة طوال الموسم الجاري، في ظل استبعاد خالد قمر لفترة كبيرة، وإصابة سيسيه أكثر من مرة.

ويزيد من قناعة مسئولي الاتحاد السكندري بلاعب الأهلي، اقتراب المعار سيسيه من العودة للزمالك، ما يعني أن خط الهجوم بات المركز صاحب الأولوية في حسابات الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن.

ويواجه مروان محسن المجهول فى الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل ترحيب لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح برحيل مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مروان محسن مهاحم الأهلى فى حالة من الحيرة ما بين رغبته فى الإستمرار فى القلعة الحمراء و ما بين الإنتقال لأى نادى أخر أو البحث عن عروض فى أحد الأندية العربية .

ويواجه محسن شبح الرحيل بقوة فى ظل انتظار لجنة التخطيط مناقشة العروض الرسمية التى ستصل النادى لشراء مروان محسن فى الصيف، بعدما تم وضعه على قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء.

تتجه النية داخل النادي الأهلي للموافقة على إعارة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو بيعه بشكل نهائي، لاسيما بعدما رحب اللاعب ووكيله بالرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعد الانتقادات العنيفة التي واجهها اللاعب من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها في الفترة الأخيرة.

مروان محسن صاحب ال 32 عاما لعب لعب مع الأهلى هذا الموسم 16 مباراة 8 فى الدورى الممتاز و 5 فى أفريقيا و 2 فى كأس مصر لم يسجل سوى هدف وحيد أفريقيا و صنع هدفان .

مروان محسن انضم للأهلى عام 2016 ، لعب خلال مسيرته مع الأهلى 104 مباراة بواقع 5351 دقيقة مسجلا 23 هدفا على مدار 5 سنوات و صانعا 9 ، بينما حصل على 13 بطاقة صفراء و توج بثمان بطولات و هما 4 دورى عام و لقب كأس مصر و لقب كأس سوبر محلى و سوبر أفريقى و دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة .