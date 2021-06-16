تعرف على موعد مباراة الدنمارك وبلجيكا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

يخوض منتخب بلجيكا مباراة مرتقبة أمام نظيره الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة يورو 2020، لحجز بطاقة التأهل مبكرا.



وتُقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في 11 مدينة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/ تموز المقبل.

تقام مباراة الدنمارك أمام منتخب بلجيكا على ملعب باركن ستاديون بمدينة كوبنهاجن، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويدخل منتخب بلجيكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى وحصده الـ3 نقاط كاملة.

في المقابل خسر منتخب الدنمارك الجولة الأولى أمام فنلندا، ويضع صوب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا لإنعاش آماله في التأهل للمرحلة المقبلة.

ستقوم قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام المباراة ضمن المجموعة الثانية في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020 “.