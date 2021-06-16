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الامارات | بالفيديو: برشلونة يخطف بطولة كبيرة من ريال مدريد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي برشلونة بلقب لكرة السلة للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بنتيجة (92-73)، ليعيش جمهور البارسا أجواء من الفرح في الوقت الذي لم تذوق مرارة الهزيمة في دوري كرة القدم الذي حل فيه بالترتيب الثالث خلف أتلتيكو مدريد "البطل" ووصيفه ريال مدريد.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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