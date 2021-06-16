الامارات | بالفيديو: برشلونة يخطف بطولة كبيرة من ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: برشلونة يخطف بطولة كبيرة من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بنتيجة (92-73)، ليعيش جمهور البارسا أجواء من الفرح في الوقت الذي لم تذوق مرارة الهزيمة في دوري كرة القدم الذي حل فيه بالترتيب الثالث خلف أتلتيكو مدريد "البطل" ووصيفه ريال مدريد.

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