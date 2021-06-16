الامارات | استدعاء 3 نجوم من الهلال لتدعيم المنتخب الأولمبي السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 3 نجوم من الهلال لتدعيم المنتخب الأولمبي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري ثلاثي نادي الهلال ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الرياض أواخر الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الشهر المقبل.

وأفاد موقع "العربية نت" بأن الشهري اختار الثلاثي فوق السن المحدد للانضمام إلى 21 لاعباً في فئة الأولمبي، وهم: أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي في حراسة المرمى، وحمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد عبدالله حسون وعبدالباسط هندي.

وضم الشهري في خط الوسط كلاً من: ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى وسالم الدوسري، فيما تم اختيار عبدالرحمن اليامي وعبدالله الحمدان.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

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