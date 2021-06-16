شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاوروبى يفتح تحقيق فى تدخل جونسيس على بافارد فى قمة المانيا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، فتح التحقيق في إحدى اللعبات العنيفة خلال مباراة فرنسا وألمانيا بيورو 2020.

وأقيمت المباراة، أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، وانتهت بفوز فرنسا على ألمانيا، بهدف دون رد أحرزه ماتس هوملز بالخطأ في مرماه.

ووفقا لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا مع روبن جوسينس، مدافع ألمانيا، بسبب تدخله بشكل عنيف على بنجامين بافارد، مدافع فرنسا.

وقفز جوسينس لمقابلة كرة عرضية في المباراة، لكن اصطدم فخذه بوجه بنجامين بافارد، حيث سقط الأخير على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن جوسينس مهدد بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، إذا ثبت أن هذه اللعبة تستحق بطاقة حمراء.

يذكر أن روبن جوسينس صاحب الـ26 عامًا، لم يحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل القوي على بنجامين بافارد.