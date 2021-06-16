شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مبابي سيكون امتدادًا لكريستيانو رونالدو وميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جوزيه مورينيو، مدرب روما، بقدرات الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب الديوك وباريس سان جيرمان، بعد الأداء القوى للاعب الشاب في مباراة منتخب الديوك الاولى امام ألمانيا.

حيث نجح مبابي في قيادة منتخب فرنسا لإسقاط ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2020، وتسبب في فرصتين تم إحرازهما عن طريقه وكريم بنزيما، لكن تم إلغاء الهدفين بسبب التسلل.

وقال مورينيو: «عندما يكون لديك مبابي في فريقك، من الصعب جدا ألا تفوز، ومن الأسهل أن تفوز، مبابي أحد هؤلاء اللاعبين الذين يفوزون بالمباريات ويخيفون المنافسين، وأعتقد أن لديه كل القدرات التي يحتاجها، مبابي يظهر للجميع أنه النجم القادم في عالم كرة القدم وسيكون امتدادا لمكانة ميسي وكريستيانو بعد تخطي الثنائي سن الـ30».