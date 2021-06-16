شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: فيرنانديز بحالة جيدة وسيتواجد مع الفريق فى مباراة الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المنتخب الروسي عن حالة لاعبه ماريو فيرنانديز بعد إصابته المخيفة في مباراة اليوم الأربعاء التي فاز فيها 1-0 على فنلندا في سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ليورو 2020.

وتكررت مأساة منافسي فنلندا للمباراة الثانية على التوالي بعد الإصابة المرعبة التي تعرض لها نجم الدنمارك كريستيان إريكسن في الجولة الافتتاحية ضد المنتخب نفسه، حيث كاد يفقد حياته.

وأكد المنتخب الروسي أن فيرنانديز لم يُصب في العمود الفقري بعد سقوطه بشكل سيء في مباراة اليوم.

وسقط المدافع فيرنانديز على ظهره ورقبته بقوة في الشوط الأول بعد كرة مشتركة في الهواء. وغادر اللاعب البالغ عمره 30 عاما الملعب على محفة ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوص بالأشعة.

وقال المنتخب الروسي في بيان: "اشتبهنا في البداية في إصابته بالعمود الفقري".

وتابع: "لكن الأشعة أكدت أنه لا يعاني من أي إصابة في العمود الفقري. سيسافر مع الفريق إلى موسكو وسيكون تحت إشراف أطباء المنتخب الوطني".

وستلعب روسيا، التي خسرت 3-0 أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، مع الدنمارك في آخر مباراة لها بالمجموعة في كوبنهاجن يوم الإثنين المقبل.